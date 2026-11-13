Een vitamine D -zelftest kost zo'n 10 euro en belooft je na een kwartier te vertellen of je genoeg van het belangrijke stofje binnenkrijgt. De Britse consumentenorganisatie Which? was benieuwd naar de kwaliteit van dit soort testkits, nam de proef op de som en kreeg allerlei tegenstrijdige uitslagen te verwerken.

Een onderzoeker van Which? deed op één dag vijf snelle tests uit Britse winkels en webshops. Dezelfde dag liet ze bloed prikken bij een erkend laboratorium.

Van genoeg tot een tekort, bij dezelfde persoon

Het lab vond een vitamine D-gehalte dat ruim voldoende was. De zelftests waren het daar niet over eens:

Test Uitslag Boots (huismerk) voldoende MyHealthChecked onvoldoende OneStep onvoldoende Newfoundland tekort Berkeley Health tekort

Opvallend is dat de tests van Boots en MyHealthChecked volgens Which? hetzelfde product zijn. Toch kwamen ze op een andere uitslag uit. Gevraagd naar bewijs voor de nauwkeurigheid op de verpakking konden de makers volgens ITV geen concrete gegevens leveren. OneStep nam niet eens de moeite om te reageren.

Het is zeer zorgwekkend dat tests van grote winkelketens en webshops volledig tegenstrijdige uitslagen gaven. - Sue Davies, hoofd consumentenrechten bij Which?

Waarom de uitslag zo kan verschillen

Een deel van het verschil zit in de lat. Laboratoria en de Britse zorg noemen 50 nanomol per liter voldoende. De snelle tests leggen de grens bij 75. Zit je daartussen, dan geeft een zelftest al snel ‘onvoldoende’.

Daarnaast lees je de uitslag af aan de kleur van een streepje. Statisticus Jon Deeks van de Universiteit van Birmingham bekeek de strips en zei tegen Which?: “Ik zie echt geen verschil tussen dit roze en dat roze.”

Waarom een verkeerde uitslag kwaad kan

Een onterecht tekort lijkt onschuldig, tot je daarna hoge doses gaat slikken. Te veel vitamine D verhoogt op den duur het calcium in je bloed, met nierstenen als mogelijk gevolg, waarschuwt het Britse Royal College of Pathologists.

Vitamine D testen kan schade aanrichten. - Bernie Croal, voorzitter Royal College of Pathologists

Andersom kan een test een echt tekort missen. De Britse toezichthouder MHRA herziet nu de regels voor zelftests.

Heb je zo’n test eigenlijk nodig?

In Nederland verkopen drogisterijen ook vitamine D-zelftests. Voor de meeste volwassenen is dat overbodig: zelfs aan het eind van de winter heeft driekwart genoeg, schreef WEL in het stuk over vitamine D ‘voor de zekerheid’ slikken . De Gezondheidsraad adviseert extra vitamine D aan vaste groepen, zonder test vooraf:

kinderen tot en met 3 jaar: 10 microgram per dag;

vrouwen van 50 tot en met 69 jaar: 10 microgram;

iedereen van 70 jaar en ouder: 20 microgram;

mensen met een donkere huid of die weinig buiten komen: 10 microgram.

Hoor je daar niet bij en twijfel je, vraag de huisarts dan om een bloedtest via het lab. Een positieve uitslag van een zelftest laat je hoe dan ook bevestigen voor je gaat slikken. Slik je het, dan helpt het om te weten dat het tijdstip van slikken bij één vitamine uitmaakt

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