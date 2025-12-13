ECONOMIE
De VVD is blut, maar de leden willen niey betalen

Politiek
door Redactie
zaterdag, 13 december 2025 om 17:00
bijgewerkt om zaterdag, 13 december 2025 om 17:07
Scherm­afbeelding 2025-12-13 om 17.06.52
De VVD heeft geld nodig. Een manier om het op te lossen is volgens het hoofdbestuur een afdracht vragen aan de politieke bestuurders van de partij. Tijdens de algemene ledenvergadering in Bussum zaterdag bleek uit een peiling onder de aanwezige leden dat zij vooral willen inzetten op werving van nieuwe leden.
Bezuinigen kan de partij eigenlijk niet meer, aldus penningmeester Lex Janssen. "De rek is er wel uit." Er is al 800.000 euro bezuinigd. De contributie kan ook niet hoger, want die is volgens hem al ongeveer het hoogste van alle partijen. Dan blijft alleen de afdracht over. Janssen: "We hebben niet de luxe om hier niet over te praten."
De inkomsten van de partij zijn de afgelopen jaren omlaag gegaan, omdat het aantal leden en zetels in de Tweede Kamer is afgenomen. Dat betekent minder contributie en subsidie. Een verplichte afdracht van VVD-bestuurders kan een oplossing bieden. Een bijdrage van 3,5 procent kan de partij per jaar ongeveer 2 miljoen euro opleveren.
Maar de vrees is dat een afdracht ten koste kan gaan van lokale afdelingen. Daar dragen gemeenteraadsleden en wethouders vaak financieel bij aan campagnes. We moeten de lokale afdelingen "niet uithollen" met de afdracht, vindt ook penningmeester Janssen. Maar ledenwerving kost ook geld, waarschuwde hij de aanwezige leden.
Prominenten binnen de partij spraken zich uit voor een afdracht. "Het moet gewoon", aldus Annemarie Jorritsma. "Ik heb geen moeite met de afdracht", zei Jan Anthonie Bruijn, de minister van Volksgezondheid. Bij andere partijen wordt ook een afdracht van bestuurders gevraagd.
Kritisch was Arthur van Dijk, die commissaris van de koning in Noord-Holland is. Hij vindt dat de verkeerde vragen worden gesteld. De partij moet zich afvragen waarom zoveel duizenden leden zijn weggelopen. "Er is best veel kritiek in de partij." Praat met de leden voordat je met voorstellen komt, zei Van Dijk.
De nieuwe partijvoorzitter, Tim van Nimwegen, denkt dat het uiteindelijk een "combinatie van dingen" wordt om meer geld in het laatje te brengen. Er zal moeten worden gekeken naar bezuinigingen, maar ook naar meer inkomsten. "Daar kan afdracht een onderdeel van zijn." Maar er zijn volgens hem meer mogelijkheden. Zo moet meer met sponsoring mogelijk zijn, denkt hij.
Medio volgend jaar neemt de partij een besluit over de verplichte afdracht.

