Jetten is een van de vele van wie seksbots op AI-platform staan

Op het omstreden platform Character.ai zijn vele AI -chatbots van bekende Nederlanders en politici te vinden waarmee seksuele gesprekken te voeren zijn. Veel van die bots spreken gebruikers zelfs toe met een nagemaakte stem van de BN'ers. Dat blijkt uit onderzoek van Pointer (KRO-NCRV).

"Dat is een vorm van seksueel misbruik", zegt Marthe Goudsmit Samaritter, deepfake-onderzoeker bij het Max Planck-Instituut tegen het radioprogramma Pointer. Volgens haar is het misbruiken van iemands stem voor dit soort gesprekken nu niet strafbaar, al is ze van mening dat dit wel zo zou moeten zijn. "Je wordt beschikbaar gemaakt als seksueel object voor anderen om te gebruiken zonder dat je daar enige vorm van input op kunt leveren."