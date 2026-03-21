ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Jetten is een van de vele van wie seksbots op AI-platform staan

door Ans Vink
door Ans Vink
zaterdag, 21 maart 2026 om 6:24
bijgewerkt om zaterdag, 21 maart 2026 om 6:41
Op het omstreden platform Character.ai zijn vele AI-chatbots van bekende Nederlanders en politici te vinden waarmee seksuele gesprekken te voeren zijn. Veel van die bots spreken gebruikers zelfs toe met een nagemaakte stem van de BN'ers. Dat blijkt uit onderzoek van Pointer (KRO-NCRV).
"Dat is een vorm van seksueel misbruik", zegt Marthe Goudsmit Samaritter, deepfake-onderzoeker bij het Max Planck-Instituut tegen het radioprogramma Pointer. Volgens haar is het misbruiken van iemands stem voor dit soort gesprekken nu niet strafbaar, al is ze van mening dat dit wel zo zou moeten zijn. "Je wordt beschikbaar gemaakt als seksueel object voor anderen om te gebruiken zonder dat je daar enige vorm van input op kunt leveren."
Slachtoffers zijn onder anderen minister-president Rob Jetten, PVV-fractievoorzitter Geert Wilders, en olympisch schaatsers Jutta Leerdam en Jenning de Boo. Ook circuleren er bots van influencer Monica Geuze en artiesten Roxy Dekker en Joost Klein op het platform.

Lees ook

Niet haalbaar om alle misbruik te voorkomen, zegt chatbot GrokNiet haalbaar om alle misbruik te voorkomen, zegt chatbot Grok
Ierse waakhond start onderzoek naar Grok om uitkleedfunctieIerse waakhond start onderzoek naar Grok om uitkleedfunctie
Filipijnen, Maleisië en Indonesië blokkeren chatbot Grok om uitkleedfunctie; ook Europese landen stellen onderzoek inFilipijnen, Maleisië en Indonesië blokkeren chatbot Grok om uitkleedfunctie; ook Europese landen stellen onderzoek in
loading

POPULAIR NIEUWS

121029915_m

Onderzoekers hebben de eenvoudigste manier gevonden om je kat langer te laten leven

d52bcdb6-4252-49e9-b97b-f857588df2b4

Veel zal duurder worden, niet alleen benzine

ANP-481638629

Dit beruchte radioactieve 'graf' is aan het lekken en dat baart experts grote zorgen

a797a6eabb8e1cf7493da930088ba5c4d827e878-1368x952

Iran dreigt toeristische locaties wereldwijd

163035509_m

88 jaar geluksonderzoek: dit is volgens Harvard het echte geheim van een goed leven

anp200326143 1

Trump noemt ons 'lafaards' om Straat van Hormuz

Loading