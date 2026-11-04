Een nieuwe iPhone voor een paar tientjes per maand? Dit betaal je echt

iPhone Duo met 2 TB opslag, voor 3.839 euro. Een De nieuwe iPhones liggen in de winkel. De duurste is de vouwbaremet 2 TB opslag, voor 3.839 euro. Een Pro Max met evenveel opslag kost 3.129 euro.

Dat schrikt af, totdat je hem via je provider koopt. Je betaalt dan één keer een paar honderd euro en daarna elke maand een paar tientjes extra. Dat merk je haast niet. Maar als je huidige iPhone al afbetaald is, dan ziet de rekening er heel anders uit.

De opslag die je niet voelt

Neem de iPhone 18 Pro Max met 256 GB. Los kost hij 1.629 euro. Bij Odido betaalde je begin november 479 euro vooraf en daarna 2 jaar lang 41,50 euro per maand voor het toestel, bovenop je bundel. Samen is dat 1.475 euro.

Is je oude iPhone afbetaald, dan betaal je nu niets meer voor het toestel. Die 41,50 euro komt er dus helemaal bij. Met de aanbetaling erbij kost de nieuwe iPhone je ruim 735 euro per jaar. Dat is gemiddeld ruim 61 euro per maand.

Kies je de duurste iPhone Duo en wil je die in twee jaar terugverdienen? Dan betaal je ongeveer 160 euro per maand.

Wat kost een extra jaar met je oude?

Meestal bijna niets. Vaak is een nieuwe batterij de grootste kostenpost. Bij Apple kost die 109 euro voor een iPhone 14, 15 of gewone 16, en 135 euro voor een 16 Pro. Daarna kun je vaak weer jaren vooruit.

Hoe langer je een nieuwe iPhone gebruikt, hoe minder hij per jaar kost. Een losse iPhone 18 Pro Max van 1.629 euro, zonder reparaties of inruil:

Gebruiksduur Kosten per jaar 2 jaar ca. € 815 4 jaar ca. € 407 6 jaar ca. € 272

Met één batterijwissel van 149 euro komt zes jaar uit op ongeveer 296 euro per jaar. Dat is nog steeds minder dan de helft van een iPhone die je na twee jaar vervangt.

Inruilen helpt, maar minder dan je denkt

Apple geeft bij inruil tot 1.020 euro korting. Dat topbedrag geldt alleen voor de iPhone 17 Pro Max. Voor een ouder of beschadigd toestel krijg je veel minder.

Een lening, ook al heet hij anders

Een toestel dat je via je abonnement afbetaalt, is een lening. Is die hoger dan 250 euro, dan wordt hij geregistreerd bij het BKR. Dat kan gevolgen hebben als je een hypotheek wilt afsluiten. Ook nadat je hebt afgelost, blijft de registratie nog vijf jaar zichtbaar.

Updates zijn zelden het probleem

Smartphones die sinds 20 juni 2025 in de EU op de markt komen, moeten tot minstens vijf jaar na het einde van de verkoop nog updates krijgen. Software is dus steeds minder vaak een reden om een goed werkend toestel weg te doen.

Zo beslis je

Werkt je toestel nog goed, maar is de batterij snel leeg? Laat dan eerst de batterij vervangen.

Loopt je contract af? Controleer of het bedrag voor het toestel echt van je factuur verdwijnt. Sim-only heb je al vanaf een paar euro per maand.

Wil je toch een nieuwe? Kijk dan naar wat je over de hele looptijd betaalt, niet naar het maandbedrag.

Het maandbedrag is precies wat je niet voelt. En daar rekenen de aanbieders op.

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