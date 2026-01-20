Bezoek-proof in 60 minuten: zo maak je je huis in een uur toonbaar

Staat er onverwacht bezoek voor de deur of heb je simpelweg geen tijd voor een grote schoonmaak? Met een strak uur en een slim plan kun je je huis verrassend snel bezoek‑proof krijgen. De truc: niet grondig, maar strategisch schoonmaken.

Begin met opruimen per kamer. Alles wat los ligt gaat in een mand of wasmand, zodat oppervlakken vrij komen om te reinigen. Daarna werk je kamer voor kamer met een microvezeldoek en een allesreiniger of milieuvriendelijke variant, liefst van boven naar beneden. Milieu Centraal benadrukt dat “je je huis prima schoon kunt maken zonder schadelijke stoffen”, door slim te doseren en agressieve middelen te vermijden.[ schoonmaakbeest ]​

Hal, woonkamer, keuken, badkamer.

In elke ruimte doe je hetzelfde ritueel: rommel weg, oppervlakken afnemen, dan stofzuigen en – als er tijd over is – kort dweilen.

Laat ramen en dieptereiniging bewust liggen voor een andere dag.

Met een heldere tijdslimiet voorkom je perfectionisme en krijg je in één uur precies wat je nodig hebt: een huis waar je zonder schaamte de deur voor openzet.