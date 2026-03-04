Gezond eten is minder een kwestie van superfoods of hypes, en meer van rustige, goed onderbouwde keuzes.

Wie wil weten wat gezond eten nu werkelijk inhoudt, komt onvermijdelijk uit bij een paar saaie, maar sterke basisregels, constateert de Suddeutsche Zeitung. Meer groente, fruit, volkoren granen en peulvruchten, minder rood en bewerkt vlees, en opletten met verzadigd vet, zout en suiker: daar is opmerkelijk veel internationale overeenstemming over. De WHO en de Nederlandse Gezondheidsraad benadrukken bovendien de verschuiving naar meer plantaardige eiwitten, zowel voor onze gezondheid als voor het klimaat.

De kern van een gezond voedingspatroon blijft verrassend onveranderd: voldoende, evenwichtig, gevarieerd – en met behoud van plezier.

Interessant genoeg gaat het bij gezond eten allang niet meer alleen om wát je eet, maar ook om hóe en wannéér. Zo laten studies zien dat de volgorde op je bord uitmaakt: eerst vezelrijke groente of eiwit en pas daarna de koolhydraten kan de piek in je bloedsuiker met wel 50 procent verlagen. Dat is vooral relevant voor mensen met (een risico op) diabetes, maar vermoedelijk gunstig voor bijna iedereen die zijn energiedips en snacktrek wil temperen.

Gezond eten is niet spectaculair We eten ‘gezond’ volgens de Schijf van Vijf, volgen een podcast over voeding, doen aan intermittent fasting en vermijden brood na acht uur. Toch stijgt de ziektelast door ongezonde voeding in Nederland nog altijd fors. Wat blijkt: veel populaire waarheden over eten zijn half juist, maar compleet uit hun verband gerukt. Gezond eten is minder spectaculair, maar veel simpeler dan de voedingsmythes op sociale media doen vermoeden.

Ook hardnekkige mythes als “ koolhydraten ’s avonds maken je dik” of “ontbijt is altijd de belangrijkste maaltijd” zijn minder zwart-wit dan het internet doet geloven. Niet de klok, maar de totale energiebalans en de combinatie van vet, suiker en bewerking zijn doorslaggevend voor gewicht en gezondheid. Een avondmaal met veel geraffineerde koolhydraten en verzadigd vet – pizza, snacks, zoete toetjes – is simpelweg sneller een probleem dan een bord volkoren pasta met groente en peulvruchten.

Tegelijkertijd waarschuwen experts voor doorgeschoten eet-optimisme: wie van elke maaltijd een mathematisch project maakt, loopt juist meer risico op een verstoorde relatie met eten. De kern van een gezond voedingspatroon blijft verrassend onveranderd: voldoende, evenwichtig, gevarieerd – en met behoud van plezier.