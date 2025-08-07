ECONOMIE
OpenAI lanceert nieuwste AI-model GPT-5

Economie
door anp
donderdag, 07 augustus 2025 om 20:55
anp070825164 1
SAN FRANCISCO (ANP/RTR) - OpenAI heeft donderdag GPT-5 gelanceerd, zijn nieuwste langverwachte AI-model. Volgens het bedrijf achter de populaire chatbot ChatGPT is het model slimmer en geeft het meer bruikbare antwoorden. "Het is alsof je een team van experts tot je beschikking hebt voor alles wat je wilt weten", aldus OpenAI. Het model wordt uitgerold naar alle gebruikers van ChatGPT.
OpenAI benadrukt de zakelijke mogelijkheden van GPT-5. Zo helpt het model bij het schrijven van software, maar ook bij het schrijven van teksten of het beantwoorden van vragen over gezondheid en financiën. Daarbij is het model volgens OpenAI minder gevoelig voor hallucinaties, waarbij verkeerde of misleidende informatie wordt gegeven.
ChatGPT werd ongeveer drie jaar geleden gelanceerd. De teksten die ChatGPT genereert, zijn vaak lastig te onderscheiden van het werk van mensen en daarom werd de dienst in korte tijd razend populair.
