Hoe TikTok
, K‑beauty en de schoonheidsindustrie een riskante prestatiedruk op kinderhuid én zelfbeeld leggen
Ze heten “Sephora kids”:
pre-tieners die met zakgeld en ouderlijke creditcards complete huidverzorgingslijnen inslaan, geïnspireerd door virale #SkincareRoutine-video’s. In een Frans onderzoek beschrijft een kinderdermatoloog hoe meisjes soms tot tien producten na elkaar gebruiken – inclusief retinol en parabenen – terwijl de kinderhuid daar helemaal niet op is berekend. Het resultaat: irritaties, allergieën, acne door overbehandeling en mogelijk zelfs hormonale ontregeling op de lange termijn.
De nieuwe beauty-economie rond kinderen
De logica achter deze routines is niet medisch, maar cosmetisch én economisch. De wereldwijde markt voor tiener-personalcare groeit miljarden, gedreven door social media en “clean beauty”-marketing. Dat pre-tieners een ideale doelgroep zijn, is geen geheim: ze zijn beïnvloedbaar, merktrouw en brengen veel tijd door op TikTok en Instagram. Een recente studie in het vakblad Pediatrics liet zien dat populaire tiener‑routines gemiddeld zes verschillende producten bevatten, goed voor zo’n 168 dollar per maand. De boodschap: wie investeert in zijn huid
, investeert in zichzelf – ook als je nog niet eens puistjes hebt.
De huidobsessies van kinderen
Fruitige serums, zuiverende patches, glimmende hydrogelmaskers: meisjes van 10, 11 jaar die ’s avonds een tienstappenroutine afwerken, zijn geen uitzondering meer. In Frankrijk beschrijven dermatologen het fenomeen al als “dermorexie”: een obsessieve fixatie op een perfecte huid, gevoed door TikTok, K‑pop en kleurige “clean beauty”-merken die zich nadrukkelijk op pre-tieners richten. Ondertussen waarschuwen kinderdermatologen dat de kinderhuid helemaal niet is gemaakt voor retinol, zuren en cocktails van actieve stoffen. Wat begint als onschuldig beautyspel, schuift razendsnel op richting gezondheidsrisico’s en een diepere onzekerheid over een gezicht dat simpelweg kind mag zijn.
Van filterhuid naar kwetsbaar zelfbeeld
Daarmee verschuift de norm: een “normale” kinderhuid vol sproetjes en tijdelijke onzuiverheden raakt uit beeld. Psychologen waarschuwen dat kinderen
een gefilterde, onrealistische huid als uitgangspunt nemen en zichzelf beoordelen met de perfectionistische blik van een influencer. Als volwassen vrouwen massaal rimpels laten wegspuiten en tegelijk hun dochters leren rimpels te vrezen nog vóór hun puberteit, ontstaat één doorlopende anti‑aginglijn – van basisschool tot Botox
. De vraag is dus niet alleen: is die serumobsessie slecht voor de huid? De urgentere vraag is wat het doet met een generatie die nooit heeft geleerd dat een gezicht mag veranderen, verouderen en gerust een dag níet “camera ready” hoeft te zijn.