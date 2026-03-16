De huidobsessies van kinderen

Fruitige serums, zuiverende patches, glimmende hydrogelmaskers: meisjes van 10, 11 jaar die ’s avonds een tienstappenroutine afwerken, zijn geen uitzondering meer. In Frankrijk beschrijven dermatologen het fenomeen al als “dermorexie”: een obsessieve fixatie op een perfecte huid, gevoed door TikTok, K‑pop en kleurige “clean beauty”-merken die zich nadrukkelijk op pre-tieners richten. Ondertussen waarschuwen kinderdermatologen dat de kinderhuid helemaal niet is gemaakt voor retinol, zuren en cocktails van actieve stoffen. Wat begint als onschuldig beautyspel, schuift razendsnel op richting gezondheidsrisico’s en een diepere onzekerheid over een gezicht dat simpelweg kind mag zijn.