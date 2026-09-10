Een alleenstaande met een bruto-inkomen van €55.000 of een stel dat samen €65.000 verdient, komt voor geen enkele toeslag meer in aanmerking. Geen zorgtoeslag, geen huurtoeslag, en een kindgebonden budget dat snel afloopt of er helemaal niet is. Toch betaalt deze groep in 2027 wél de volle vrijheidsbijdrage, de hogere zorgpremie en de stijgende netbeheerkosten. Het kabinet trekt €1,5 miljard uit voor koopkrachtreparatie in 2027 , maar het geld bereikt hen nauwelijks.

Zorgtoeslag: ruim boven de grens

De zorgtoeslag is bedoeld om de zorgpremie betaalbaar te houden, maar alleen voor lagere inkomens. In 2026 mag het inkomen niet hoger zijn dan €40.857 per jaar voor alleenstaanden, en samen met een toeslagpartner niet hoger dan €51.142. Wie als alleenstaande €48.000 of meer verdient, zit er dus ruim boven. Een stel met een gezamenlijk inkomen van €55.000 eveneens. De definitieve grenzen voor 2027 worden bekendgemaakt op Prinsjesdag 2026, op 15 september. De verwachting is dat ze door indexatie slechts licht stijgen.

Huurtoeslag: vergeet het

Anders dan vroeger werkt huurtoeslag sinds 2026 niet meer met een harde inkomensgrens, maar met een glijdende afbouw. Maar in de praktijk is het resultaat voor middeninkomens hetzelfde: nul euro. Hoe hoger je inkomen, hoe lager je toeslag, tot je op nul uitkomt. Alleenstaanden tot zo'n €31.000 per jaar ontvangen nog iets, en partners tot rond de €42.000. Bij een inkomen van €48.000 en hoger komt er geen cent huurtoeslag binnen.

Kindgebonden budget: alleen als je kinderen hebt, en het wordt minder

Huishoudens zonder kinderen ontvangen sowieso geen kindgebonden budget. Wie wel kinderen heeft en een gezamenlijk inkomen boven €60.000 (prijspeil 2024) heeft, krijgt er vanaf 2027 sneller minder van. Boven dat inkomen wordt het afbouwpercentage met 4,3 procentpunt extra verhoogd naar 12,35 procent. Gezinnen boven de €60.000 ontvangen gemiddeld €670 per jaar minder. Naar verwachting verliezen circa 114.000 huishoudens hun recht volledig. Zoals we eerder schreven in ons artikel over het kindgebonden budget , raakt dat gezinnen boven de €60.000 het hardst.

Geen zorgtoeslag, geen huurtoeslag, een aflopend kindgebonden budget. Wel de volle rekening.

Vrijheidsbijdrage: iedereen betaalt, maar niet gelijk

De vrijheidsbijdrage voor defensie wordt ingevuld via een beperkte toepassing van de tabelcorrectiefactor in de loon- en inkomstenbelasting in 2027 en 2028. Dit leidt tot lagere schijfgrenzen en heffingskortingen en daarmee tot hogere belastingafdracht. In totaal moet dat €1,5 miljard opleveren in 2027. Volgens een analyse van vakbond FNV betaalt een werknemer met een modaal inkomen daardoor ongeveer €152 extra belasting per jaar. Maar opvallend: middengroepen met een inkomen tussen €30.000 en €70.000 betalen in absolute euro's meer dan topinkomens boven €140.000. De vrijheidsbijdrage is dus een regressieve maatregel.

Zorgpremie: €300 erbij zonder vangnet

De gemiddelde zorgpremie stijgt in 2027 naar verwachting met €150 per jaar. In 2026 betalen consumenten gemiddeld €159 per maand; in 2027 komt de premie naar schatting uit op €171,50 per maand. Een gezin met twee volwassenen is in 2027 naar schatting €24 tot €30 per maand meer kwijt, ofwel €288 tot €360 per jaar. Wie zorgtoeslag ontvangt, wordt daar deels voor gecompenseerd. Maar dit scenario biedt geen verlichting voor de middeninkomens die door de vrijheidsbijdrage en de stijgende zorgpremie al fors worden geraakt. We rekenden de zorgpremie eerder per huishoudtype door

Die €1,5 miljard? Die gaat ernaast

Het kabinet kan het geld ruwweg via drie routes uitgeven: de arbeidskorting verhogen, de zorgtoeslag ophogen of het kindgebonden budget verruimen. Elk instrument bereikt een andere groep huishoudens. Wie buiten die groep valt, merkt niets van het geld. De zorgtoeslag bereikt alleen inkomens onder de grens. Het kindgebonden budget helpt alleen gezinnen met kinderen. En de arbeidskorting bereikt in theorie een bredere groep, maar de precieze invulling is vijf dagen voor Prinsjesdag nog niet bekend. Zoals we eerder doorrekenden : de keuze voor het instrument bepaalt of jouw huishouden er iets van terugziet.